Fondazione Gran Becca, Pcp "restano gadget per gare mai svolte"

"Si è continuato ad andare avanti per due anni con scelte che non sono state condotte con oculatezza: ora, sulle croste rimarranno gadget comprati per gare mai svolte oltre ad una decisione sbagliata fatta e perdurata nel tempo". E' quanto dichiara il gruppo Progetto civico progressista che ha presentato in aula un'interrogazione a risposta immediata sulla Fondazione Gran Becca, costituita nel 2022 dal Comune di Valtournenche per l'organizzazione di eventi paralleli alla Coppa del Mondo "Matterhorn Cervino Speed Opening".

"La Fondazione è stata avviata dal Consiglio comunale di Valtournenche il 16 giugno 2022 - ha spiegato l'assessore regionale al turismo, Giulio Grosjacques - e formalmente costituita il 30 giugno 2022. La Regione non ha partecipato alla sua costituzione, non ha membri nel Consiglio di amministrazione e non ha mai finanziato l'ente, che era stato creato per l'organizzazione di eventi collaterali alle gare di Coppa del Mondo da effettuarsi a Valtournenche. La decisione di sciogliere la Fondazione è stata unanime da parte del Consiglio comunale di Valtournenche e che, come detto in quella sede dalla Sindaca, tale decisione era già maturata negli anni scorsi in considerazione dei costi di gestione elevati e non in conseguenza della decisione di Fisi di cancellare dal prossimo calendario di Coppa del Mondo la manifestazione".



