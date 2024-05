Rassemblement valdotain, fredda attenzione su Aosta-P.S.Didier

"Questa mattina in quarta Commissione abbiamo avuto modo di presentare i contenuti della nostra proposta di legge (del 26 febbraio 2024) per la valorizzazione in chiave storico-turistica della tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier. L'obiettivo è chiaro: trovare una soluzione al degrado che sta interessando la tratta ferroviaria e le sue stazioni. Bisogna essere onesti, abbiamo trovato una fredda attenzione ai contenuti del testo da parte di molti colleghi, a cui abbiamo però proposto di presentare emendamenti alternativi o migliorativi". E' quanto dichiara Rassemblement valdotain al termine della riunione della quarta commissione del Consiglio Valle.

"L'Assessore competente - prosegue Rv - ha presentato la linea politica della maggioranza che (in sostanza) rimanda alla prossima presentazione del Piano Regionale dei Trasporti (Prt, entro 15/20 giorni), una linea non favorevole ai contenuti della nostra proposta. A questo punto, considerando che la Commissione ha scelto di rinviare ogni audizione sulla proposta di legge alla presentazione del Prt, restiamo in attesa di conoscere quale sia la "controproposta" del Governo regionale sperando che non si voglia, per l'ennesima volta, lasciare tutto così, nel degrado più totale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA