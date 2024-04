Rassemblement valdotain denuncia, "Aosta è un cantiere unico"

"Aosta è un cantiere unico: ovunque ci sono transenne, restringimenti di carreggiata che non consentono una vita civile alla città e il prossimo cantiere dell'ospedale non potrà che peggiorare la situazione". Lo ha detto in aula il consigliere Diego Lucianaz (Rassemblement Valdôtain) presentando un'interrogazione a risposta immediata sui lavori del nuovo ospedale Parini che chiedeva "per quanto tempo le sedi stradali di viale Ginevra e via Saint-Martin-de-Corléans saranno bloccate al traffico per consentire l'allestimento del cantiere".

La risposta dell'assessore alla sanità, Carlo Marzi: "I lavori propedeutici agli scavi per le nuove centrali tecnologiche, realizzati da Italgas, sono pressoché ultimati: sul lato di via Saint-Martin-de-Corléans le occupazioni di suolo pubblico sono terminate in anticipo rispetto ai tempi previsti, mentre entro il 19 aprile saranno concluse anche sul lato di viale Ginevra".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA