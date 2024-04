Garante persone con disabilità, Pcp propone modifica legge

Le consigliere regionali di Progetto civico progressista hanno depositato una proposta di legge di modifica della legge regionale 17 del 2001 - così come modificata dalla legge regionale 20/2022 - che ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

"Abbiamo ritenuto doveroso predisporre un testo di modifica.

Sono passati infatti oltre venti mesi dall'approvazione della legge regionale 20/2022, quasi un anno dalla presentazione da parte del Coordinamento disabilità Valle d'Aosta di proposte di modifica della stessa, senza che si mettesse mano alle criticità che a suo tempo avevamo segnalato e che hanno impedito l'attuazione di parte della legge. Recentemente è stato poi approvato il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, istitutivo del Garante nazionale delle persone con disabilità, di cui occorre tener conto. L'obiettivo è quello di dare piena applicazione alla legge del 2022 adeguando, sia sul piano strettamente normativo sia su quello finanziario, la disciplina vigente alle esigenze rappresentate dal Coordinamento disabilità Valle d'Aosta" dichiarano Erika Guichardaz e Chiara Minelli.

"Abbiamo sollecitato più volte in Aula l'importanza di dare concretezza alla legge 20/2022 - aggiungono -, visto che ancora oggi non trova applicazione in molte sue parti, come ad esempio mettere a disposizione del Difensore civico, nelle sue funzioni di garante, una dotazione finanziaria congrua perché la nomina a supporto dell'attività di un soggetto esperto esterno a titolo totalmente gratuito venga rivista, permettendo allo stesso di avvalersi di consulenze e incarichi esterni per un efficace svolgimento delle proprie attività".



