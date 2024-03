Zermatt-Cervinia, lo stop alla Coppa del mondo arriva in aula

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 3 e giovedì 4 aprile, è stato integrato da cinque punti.

L'aula sarà chiamata a sostituire il rappresentante della Chambre Valdôtaine Leopoldo Gerbore con Roberto Sapia in seno all'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e criminalità organizzata e di tipo mafioso.

Sono poi state iscritte quattro interrogazioni a risposta immediata. La prima, presentata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, vuole conoscere le valutazioni effettuate a monte della scelta di ampliamento del reparto di oncologia. Due question time, depositati rispettivamente dai gruppi Progetto civico progressista e Misto, chiedono conto della cancellazione delle gare di Coppa del Mondo di sci a Zermatt-Cervina. Infine, il gruppo Rassemblement Valdôtain interroga il governo sulle misure adottate per rispondere alle necessità di alloggi per i dipendenti del settore turistico.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 59 oggetti.



