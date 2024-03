Violenza domestica, 13 casi tra gennaio e febbraio in Vda

Dal primo gennaio al 29 febbraio 2024 in Valle d'Aosta sono stati rilevati 13 episodi di violenza domestica in base ai dati di accesso al Pronto soccorso: nove donne vittime di maltrattamento in famiglia, un uomo vittima di maltrattamento domestico, una donna vittima di aggressione in strada e due minori vittime di maltrattamento domestico. I dati sono stati riferiti dall'assessore regionale alle politiche sociali, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Progetto civico progressista.

"Tutti i casi in esame sono stati trattati dal Nucleo psicologico dell'emergenza - ha aggiunto - e sono stati refertati all'Autorità giudiziaria. La violenza non è solo fisica ma anche emotiva e psicologica, soprattutto nei casi più prolungati. Quindi, non sempre, una denuncia si traduce in un accesso al Pronto soccorso, così come non tutti gli accessi al Pronto soccorso si tramutano in denunce". La replica di Chiara Minelli (Pcp): "I dati benché parziali confermano che si tratta di un fenomeno che coinvolge soprattutto le donne, anche se a volte si tende a minimizzare la realtà o forse a manipolarla. In Commissione è stato detto che si sta lavorando ad una revisione della legge regionale sul tema pensando ad un testo unico che metta insieme anche le discriminazioni sessuali in senso lato.

Secondo noi non ha senso mescolare le due tematiche".



