Giornata ricordo vittime della mafia, Bertin "momento di rinascita"

"Giovedì 21 marzo ricorre la Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con legge nel 2017. Non è un caso che questa ricorrenza sia stata fissata nel primo giorno di primavera, momento di rinascita che deve necessariamente passare attraverso il ricordo delle persone che sono cadute per mano delle mafie: alcune famose, come i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, altre meno note. Ma tutte da ricordare, non solo in questa giornata". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in apertura dei lavori dell'Assemblea valdostana.

"Il problema dell'insediamento mafioso nei territori e di quanto ne consegue - ha aggiunto - è una questione che deve sempre essere una priorità. L'Osservatorio regionale antimafia è nato con la finalità di sensibilizzare su questo fenomeno.

Le mafie si combattono anche con la conoscenza e l'informazione".



