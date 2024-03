Arriva in Aula il nuovo comparto sicurezza e soccorso

La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Lega Vda e la non partecipazione al voto del gruppo Rv, sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta.

La finalità del testo di legge, presentato il 13 febbraio e composto da sei articoli, è di creare un autonomo comparto di negoziazione (distinto dal comparto unico regionale previsto dalla norma regionale 22/2010) denominato 'Sicurezza e soccorso Valle d'Aosta', comprendente due separate aree di negoziazione per il personale, anche di livello dirigenziale, appartenente all'area operativa-tecnica, escluso il personale volontario, del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e per il personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

"Il disegno di legge sarà portato all'attenzione del prossimo Consiglio già convocato per mercoledì 20 marzo", dice il presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), relatore del provvedimento. "Si tratta - spiega - della conclusione di un importante percorso che ha visto il Governo regionale, attraverso numerosi incontri, confrontarsi sia con le parti sindacali che con tutte le strutture interessate. La formulazione finale concordata risponde all'esigenza di realizzare la necessaria e auspicata futura parificazione salariale e previdenziale dei due Corpi regionali con i loro omologhi nazionali".

"In Commissione abbiamo chiesto, con altri gruppi, una serie di specifici approfondimenti che derivavano dall'audizione del Presidente Testolin - dichiara il capogruppo di Rassemblement valdôtain, Stefano Aggravi -, riguardanti, tra l'altro, anche il mancato coinvolgimento degli operatori della Protezione civile o della Polizia locale nell'ambito dei contenuti del testo di legge. Ad oggi queste nostre richieste non sono state soddisfatte: come gruppo abbiamo quindi scelto di non partecipare al voto in Commissione riservandoci di meglio rappresentare la nostra posizione in Aula".

"La nostra astensione - aggiunge la consigliera di Lega Vda Raffaella Foudraz - deriva dal fatto che durante le audizioni sono emerse delle criticità sia da parte sindacale che da parte di altre rappresentanze delle forze di polizia non considerate in questo testo di legge, come il Corpo di polizia locale: si è persa l'occasione per dare il giusto riconoscimento al lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di questo settore".

La Commissione ha anche nominato Malacrinò relatore del disegno di legge che contiene disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione a Vallée d'Aoste Structure srl.



