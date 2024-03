Commissione Paritetica, avviata la sostituzione di Rollandin

"La Giunta regionale ha concordato di dare avvio alla procedura di sostituzione dell'ex consigliere Rollandin in seno alla Commissione paritetica. Questo permetterà di iscrivere in via ordinaria all'ordine del giorno del prossimo Consiglio il punto con la nomina del nuovo rappresentante di parte regionale". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula a due interrogazioni a risposta immediata illustrate dai gruppi Forza Italia e Rassemblement Valdôtain.

"La delibera esce dalla Giunta - ha poi precisato - senza indicazione di nominativi, che saranno oggetto di valutazione all'interno di quest'Aula. L'obiettivo è quello di riavviare al più presto i lavori della Commissione". Per Mauro Baccega 8Forza Italia) "si tratta di una nomina che deve avvenire con assoluta urgenza: sono trascorsi ormai due mesi dalle dimissioni del componente di parte regionale". Stefano Aggravi (Rv) ha poi aggiunto: "Restiamo in vigile attesa e vedremo quali saranno i nomi che usciranno nel corso della trattazione".



