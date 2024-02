Il Piano energetico ambientale arriva in aula

Il Piano energetico ambientale regionale della Valle d'Aosta al 2030 è l'argomento al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato mercoledì 6 e giovedì 7 marzo per discutere un ordine del giorno composto da 49 oggetti. Saranno inoltre designati dall'aula i membri effettivi e supplenti della Commissione e della sottocommissione elettorale circondariale di Aosta.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, invece, sono state iscritte 12 interrogazioni di cui una del gruppo Forza Italia (valutazione dei dati relativi agli studenti valdostani iscritti in atenei fuori Valle per l'attuazione di interventi a sostegno dello studio universitario), tre del gruppo Lega Vda (estensione del bollo auto alle persone con disabilità anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo; programmazione di un incontro con i sindacati rappresentanti dell'Inps sul tema dei processi di reclutamento su base regionale; partecipazione ai progetti del Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori), quattro del gruppo Progetto civico progressista (applicabilità alla realtà valdostana del modello architettonico della comunità energetica diocesana di Treviso; possibile rimozione della fermata degli autobus sulla Strada statale n. 26 a Bard; motivazioni relative alla valutazione differenziata dei progetti per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde finanziati dal Pnrr; stato dell'arte dei lavori di ristrutturazione della ex sede del liceo Bérard) e quattro del gruppo Rassemblement Valdôtain (rapporti di collaborazione tra Finaosta e Cassa depositi e prestiti; valorizzazione della filiera locale per contrastare la concorrenza sleale di prodotti provenienti da Paesi terzi; conclusioni del sopralluogo in località Crest a Champoluc con i rappresentanti della società Monterosa Ski; interlocuzioni con la società Terna sulle criticità della linea elettrica Aymavilles/Saint-Marcel).

Saranno inoltre discusse 24 interpellanze (tre del gruppo Forza Italia, otto del gruppo Lega Vda, due del gruppo Misto, cinque del gruppo Progetto civico progressista e cinque del gruppo Rassemblement Valdôtain. Sarà anche esaminata una interpellanza a firma congiunta dei gruppi Misto, Lega VdA e RV sui controlli dell'utilizzo di farina di insetti nei prodotti valdostani. Il Consiglio esaminerà anche sei mozioni.



