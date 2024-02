Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, Bertin confermato

Il Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin è stato confermato a capo del Coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche, incardinato nella Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per promuovere la cultura della qualità della normazione e dei processi decisionali attraverso il progetto 'Capire'. La nomina è avvenuta durante la riunione plenaria della Conferenza, chiamata a rinnovare i propri organi.

"Sono contento di questa fiducia da parte della Conferenza: in questi tre anni abbiamo svolto un lavoro di approfondimento degli strumenti per il controllo sull'attuazione delle leggi e avviato un proficuo confronto con le Giunte regionali, che rappresenta il vero salto di qualità nella valutazione delle politiche" ha dichiarato Bertin, aggiungendo: "Durante la plenaria ho anche portato all'attenzione della Conferenza la mozione approvata dal nostro Consiglio sull'esercizio di voto in un comune diverso da quello di residenza, sensibilizzando i colleghi a promuovere le iniziative necessarie per sollecitare il Governo affinché un provvedimento sia approvato già per le prossime elezioni".



