Corecom, a Nus il progetto di alfabetizzazione digitale

Sarà la sala del Consiglio comunale di Nus, giovedì 15 e martedì 20 febbraio, alle ore 20, a ospitare il progetto di alfabetizzazione digitale e comunicazione sociale realizzato dal Corecom Valle d'Aosta a favore dei cittadini di tutti i comuni valdostani.

L'iniziativa è stata attivata per il biennio 2023-2024 dal Corecom in qualità di autorità garante delle comunicazioni sul territorio regionale, nell'ambito della sua funzione istituzionale di 'media education'. L'obiettivo è di informare e consentire l'acquisizione di competenze a favore della collettività, considerando che l'accesso alle normali attività quotidiane, ai servizi della pubblica amministrazione e alla socializzazione passa attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

La serata del 15 febbraio è incentrata sul tema 'Alfabetizzazione digitale', il cui fine è di favorire la comprensione e l'acquisizione da parte del singolo cittadino di abilità strumentali e la conoscenza base dei social.

L'appuntamento del 20 febbraio ha invece come argomento la 'Comunicazione sociale' e approfondisce la gestione dell'identità digitale, le problematiche concernenti la privacy e la protezione dei dati personali, la profilazione degli utenti e le garanzie dell'utenza.



