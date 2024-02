Giro Next Gen 2024, la prima delle otto tappe in Valle d'Aosta

Il Giro Next Gen 2024 partirà in Valle d'Aosta. Lo ha annunciato durante la seduta del Consiglio Valle l'assessore regionale al Turismo e allo sport, Giulio Grosjacques. "La competizione si articola in otto tappe e si svolgerà dal 9 al 16 giugno prossimo. Rappresenta un evento di grande interesse per l'amministrazione regionale, non solo per l'aspetto tecnico-sportivo ma anche del rilievo mediatico che ne deriva", ha detto Grosjacques rispondendo a un'interpellanza del consigliere Claudio Restano (gruppo Misto).

"Il progetto, di cui si stanno definendo in questi giorni gli ultimi dettagli, vedrà - ha sottolinea Grosjacques - la nostra regione ospitare sul proprio territorio la partenza e almeno una seconda tappa del Giro Next Gen. Stiamo lavorando alla costruzione di un progetto che dovrebbe vedere la nostra regione in un ruolo da protagonista in una manifestazione di livello mondiale per il ciclismo giovanile, in cui trovi spazio la narrazione di un ciclismo anche in chiave cicloturistica, con l'obiettivo di valorizzare il prodotto turistico Valle d'Aosta in tutti i suoi aspetti".

"Il lancio della manifestazione - ha spiegato l'assessore regionale - è previsto ad aprile a Roma, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, nel corso della settimana del Made in Italy".



