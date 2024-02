Autostrada in tilt e protesta trattori, interrogazioni in aula

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio 2024, è stato integrato da quattro interrogazioni a risposta immediata.

Il gruppo Forza Italia interroga la giunta regionale sulle tempistiche per consentire il regolare flusso del traffico nella tratta autostradale tra Quincinetto e Ivrea. Chiede invece di conoscere la posizione dell'esecutivo guidato da Renzo Testolin sulle proteste degli agricoltori e allevatori in diversi stati dell'Unione europea il gruppo Lega Vallée d'Aoste.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain vuole sapere le conseguenze dell'effrazione e dei danneggiamenti che si sarebbero verificati nella notte tra giovedì 1/o e venerdì 2 febbraio all'interno della casa riposo J.B. Festaz, e le azioni che saranno intraprese dalla dirigenza della struttura.

Il gruppo Progetto civico progressista chiede di fare il punto sulle interlocuzioni con la presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'iter di varie norme di attuazione dello Statuto speciale e, in particolare, quella per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliarefigurano quindi 99 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA