In aula le dimissioni di Rollandin e il rogo di Aymavilles

L'ordine del giorno del Consiglio Valle convocato mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio è stato integrato da otto punti. Tra questi anche l'accettazione delle dimissioni dalla carica di consigliere regionale rassegnate oggi da Augusto Rollandin e la convalida dell'elezione del nuovo consigliere della lista Pour l'autonomie: i primi esclusi sono Gian Carlo Stevenin e Aldo Di Marco. Il Consiglio provvederà anche alla sostituzione di Rollandin in seno alle commissioni consiliari prima e quarta.

Dei quattro question time depositati, due riguardano il rogo di Aymavilles dello scorso mese di luglio e sono stati presentati dai gruppi Lega Vallée d'Aoste (al riguardo dell'iter dei risarcimenti e delle responsabilità dell'incendio) e Forza Italia (per conoscere le ragioni delle fiamme); uno, presentato dal gruppo Rassemblement Valdôtain, interroga il governo sulle interlocuzioni avviate in merito all'interruzione del collegamento autostradale, mentre l'ultimo, del gruppo Progetto civico progressista, chiede informazioni sulle verifiche in corso nella struttura residenziale di Variney.

In merito all'attività legislativa, l'assemblea discuterà due disegni di legge. Il primo, su cui relaziona il consigliere Corrado Jordan (Av-Vdau), reca disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale; il secondo, di cui è relatore il consigliere Paolo Cretier (Fp-Pd), contiene disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici. I due progetti di legge, per i quali è stato predisposto un nuovo testo, hanno ricevuto il parere favorevole, a maggioranza, della terza commissione, riunitasi nella mattina di oggi.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, figurano quindi 67 oggetti.



