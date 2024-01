Augusto Rollandin si dimette da consigliere regionale

Augusto Rollandin si è dimesso da consigliere regionale della Valle d'Aosta. L'ex presidente della Regione, classe 1949, da alcune settimane è ricoverato in una struttura riabilitativa in Piemonte a seguito di alcuni problemi di salute. La lettera di dimissioni, scritta già alcune settimane fa, è stata presentata questa mattina alla presidenza del Consiglio regionale per la sua accettazione.

Rollandin era stato eletto alle Regionali del 2020 nella lista di Pour l'Autonomie con 1.085 preferenze. Al suo posto dovrebbe entrare Gian Carlo Stevenin, primo escluso della lista.



