Appello Marquis a Cva, "abbassate prezzi energia elettrica"

"I valdostani non è giusto che paghino l'energia elettrica a condizione non agevolata tenuto conto della nostra grande produzione idroelettrica. Questo non solo per ragioni economiche, ma anche per poter favorire il processo di transizione dall'utilizzo dell'energia fossile a quella elettrica. Solo se il costo dell'energia elettrica sarà competitivo rispetto a quella fossile sarà possibile fare questo passaggio". Il consigliere regionale Pierluigi Marquis (Forza Italia) lancia un appello alla Compagnia valdostana delle acque: "A fronte di un mercato in evoluzione Cva ha proposto una offerta a prezzo fisso per sette anni che ha bloccato il prezzo in un momento di suo valore molto alto. Le prospettive di abbassamento dei prezzi dell'energia fanno si che l'offerta meno 40% fosse più competitiva rispetto alla nuova. Per questo rivolgo un appello alla società, dopo aver registrato la bocciatura da parte della maggioranza regionale di una proposta di mantenere in vita la vecchia offerta, di rivedere l'offerta ora in essere per dare ai valdostani l'energia elettrica a condizioni sostenibili".



