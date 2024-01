Ospedale di comunità e Cammino Balteo, approvate due mozioni

Via libera all'unanimità, con riformulazione del testo in accordo con l'assessore alla sanità, Carlo Marzi, a una mozione a firma congiunta dei gruppi Progetto civico progressista e Rassemblement Valdôtain, che impegna il presidente della quinta commissione, Andrea Padovani, a organizzare un sopralluogo presso l'azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz per visionare lo stato dei lavori per la creazione dell'0spedale di comunità.

"Questa iniziativa - ha dichiarato la capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz - nasce a seguito del diniego, o meglio, della non risposta ad una richiesta formale inoltrata in data 14 dicembre per effettuare un sopralluogo volto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori dell'ospedale di comunità presso l'azienda J.B. Festaz. Abbiamo appreso dell'avvio dei lavori per la realizzazione di questa struttura e sono giunte varie segnalazioni rispetto all'interferenza dei lavori con i servizi presenti, allo stato della colonna dell'acqua e dell'impianto idrico, all'accesso alla scala di emergenza e al rispetto della normativa antincendio. È assolutamente necessario quindi poter verificare lo stato attuale dei lavori".

L'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, ha parlato di "un'opera di grande importanza per la comunità valdostana e per la declinazione territoriale della nostra sanità. Il sopralluogo darà la possibilità di visionare la situazione del cantiere che nasce grazie a un finanziamento Pnrr da oltre 1 milione e 900mila euro che ha rispettato perfettamente i tempi e sul cui cantiere non sussistono interferenze con le attività aziendali".

L'Assemblea ha anche approvato all'unanimità una mozione del gruppo Rv, così come emendata in accordo con gli assessori al Turismo e alle Risorse naturali, che impegna a completare in tempi brevi le attività propedeutiche, attualmente in corso, affinché i frequentatori e i potenziali interessati all'itinerario del Cammino Balteo possano trovare all'interno del sito www.balteus.lovevda.it, oltre alle planimetrie esistenti del percorso intero e delle singole tappe, anche i profili altimetrici del percorso completo e delle singole tappe in modo da avere a disposizione un'indicazione grafica immediata delle difficoltà e particolarità tecniche del percorso.

Il vicecapogruppo Dennis Brunod ha osservato che "per una Regione come la nostra che promuove il turismo consapevole, partecipando a importanti fiere e saloni del turismo outdoor e culturale, e punta molto sugli itinerari outdoor, è opportuno, ai fini di una migliore qualità dell'offerta turistica, poter integrare il sito del Cammino Balteo con il materiale utile a fornire in modo rapido, preciso e intuitivo la tecnicità e la difficoltà del percorso da affrontare".

L'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques, nell'illustrare l'emendamento, ha riferito che "l'attività è attualmente in corso da parte di Inva per conto del servizio foreste e sentieristica: si conta di concludere il lavoro entro il primo semestre del 2024, dopodiché sarà caricato sul sito balteus.lovevda.it".



