Torna a riunirsi l'Assemblea, si vota il nuovo Corecom

Torna a riunirsi il Consiglio Valle, che è convocato in via ordinaria mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno di 57 oggetti.

L'Aula provvederà al rinnovo integrale del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e alla designazione di due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate 11 interrogazioni, di cui una del gruppo Forza Italia (tempistiche dell'iter istruttorio per le domande di mutuo per la prima casa). Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ne ha presentate quattro (azioni per eradicare il fenomeno delle gang giovanili; versamento delle somme dovute dalla Regione in adempimento di una sentenza del tribunale di Aosta; stato di conservazione della Collection Cerise custodita nei locali del Collegio Saint-Bénin di Aosta; salvaguardia dei prodotti a denominazione Fontina Dop).

Quattro interrogazioni anche per il gruppo Progetto civico progressista (ricadute dell'attività della Società raccordo autostradale Valle d'Aosta sul bilancio regionale; apertura di alcune piste nel comprensorio sciistico di Pila e ampliamento del bacino del Leissé; disservizi al Pronto soccorso dell'ospedale Parini; recupero a fini solidaristici delle derrate alimentari acquistate per il Cervino Speed Opening 2023) e due per il gruppo Rassemblement valdôtain (problematiche dei servizi e degli applicativi forniti dalla società Inva agli enti locali e sottoposizione a tutela, quali beni culturali, di alcuni manufatti ferroviari delle stazioni di Aosta e Arvier).

Delle 29 interpellanze presentate, cinque sono del gruppo Forza Italia, dieci della Lega, sei di Pcp, otto di Rv. Il Consiglio discuterà anche sei mozioni.



