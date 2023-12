Forza Italia, grande attenzione alle famiglie

"L'approfondimento delle principali problematiche sociali che si sono evidenziate in Valle d'Aosta ci hanno fatto porre grande attenzione alle famiglie, che negli ultimi anni, più che mai, hanno subìto pesantemente le ripercussioni di una pandemia, della guerra ai confini dell'Europa e della crisi energetica. Abbiamo quindi presentato una proposta di legge per ridurre i costi dell'energia elettrica ai residenti in Valle e, quindi, del peso delle bollette sui bilanci familiari ma anche per contribuire al raggiungimento di una regione 'fossil fuel free'". Così il gruppo Forza Italia nel rapporto di fine anno sull'attività del Consiglio Valle.

"Grande attenzione poi - prosegue il gruppo - alla sanità in tutte le sue componenti, l'ospedale, il pronto soccorso, il territorio, la mancanza di personale; al tema dei giovani, della casa, della carenza di infrastrutture sportive e soprattutto alle fasce più deboli che vivono il disagio della disabilità - da promuovere a priorità -, guardando alla riorganizzazione dei servizi sociali e delle strutture per anziani sul territorio. Un occhio di riguardo è andato al lavoro in tutte le sue sfaccettature e al trasporto pubblico (ferroviario e su gomma)".

L'approfondimento dei temi "più squisitamente economici ha occupato importanti momenti della nostra attività consiliare.

Per citarne alcuni, il dossier sui collegamenti internazionali, la viabilità e le infrastrutture anche locali, Il Piano di ripresa e resilienza, il turismo e l'edilizia, due forti motori di sviluppo, il ruolo delle energie rinnovabili nella Valle d'Aosta del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA