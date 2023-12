Bertschy, "nuovo sistema bigliettazione Tpl necessita di rodaggio"

"Stiamo cercando di migliorare il sistema, ma come in tutte le rivoluzioni importanti ci sarà bisogno di un periodo di rodaggio. Il sistema è pronto e va portato alla sua efficienza, con una certa gradualità per permettere a tutti di familiarizzare con le novità e per cercare di non lasciare nessuno indietro". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo in aula alle interrogazioni di Rassemblement valdotain e Lega Vda sulle criticità del nuovo sistema di bigliettazione per il trasporto pubblico locale.

"Colgo in maniera costruttiva - ha aggiunto - le critiche e le segnalazioni arrivate per lavorare sempre meglio. C'è grande attenzione da parte delle aziende che gestiscono il servizio.

Vogliamo portare nei prossimi giorni il servizio al suo massimo funzionamento anche per creare le condizioni, alla ripresa della scuola, di un'efficienza del sistema e per non sovrapporre questa innovazione per gli utenti del trasporto pubblico a quella che dovremo gestire tra pochi giorni con il servizio autobus sostitutivo del treno: ecco perché abbiamo anticipato la nuova bigliettazione".

Tra le criticità emerse, Stefano Aggravi (Rv) ha segnalato l'impossibilità di effettuare i pagamenti con carta di debito o credito, mentre Andrea Manfrin (Lega Vda) ha parlato di impossibilità di utilizzare le nuove tessere sugli autobus di linea (soprattutto sulla tratta Saint-Rhémy-en-Bosses/Aosta), di mancato rimborso della caparra versata per la vecchia tessera "VdA transports" al momento della restituzione, di impossibilità a caricare il credito residuo sulla nuova tessera oltre che di geolocalizzazione dell'autobus non funzionante.



