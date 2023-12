Condoléances du Conseil Vda pour le décès de Léonard Gianadda

Le Président Alberto Bertin exprime la participation du Conseil de la Vallée pour le décès de Léonard Gianadda. "Léonard Gianadda était un mécène - dit le Président Bertin -, qui a réalisé ses projets en suivant son instinct, ses passions, ses rêves. Son dévouement en faveur de l'art a franchi le Col du Grand-Saint-Bernard, trouvant un accord parfait avec la vocation artistique de notre région. La Vallée d'Aoste toute entière pleure sa perte. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille".

Gianadda, ingénieur valaisan et passionné d'art et d'archéologie, avait créé en 1976 la Fondation Pierre Gianadda de Martigny qui accueille de nombreuses expositions, le musée gallo-romain, celui de l'automobile et le parc des sculptures.

Très lié à la Vallée d'Aoste, il a collaboré à l'organisation du premier musée en plein air dans la commune d'Étroubles et il a offert au Conseil régional valdôtain le moulage en bronze d'une statue antique de Jules César, réalisé par Gabriele Garbolino Ru, qui se trouve sur la place de l'Arc d'Auguste du chef lieu.

En 2022 il a reçu la décoration d'Amis de la Vallée d'Aoste.

