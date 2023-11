Aggravi, "su Cime bianche riportare centralità Consiglio"

"Su Cime Bianche bisogna riportare la centralità delle decisioni al Consiglio: abbiamo quindi depositato un emendamento che va in questa direzione". Lo ha detto il capogruppo di Rassemblement valdotain, Stefano Aggravi, durante il dibattito in aula sul Documento di economia e finanza regionali.

"Sulla chiusura del traforo del Monte Bianco - ha aggiunto - chiedo attenzione: il problema è capitale e sarà importante ribadire agli interlocutori istituzionali, nazionali ed europei, il concetto che i territori devono essere ascoltati e valorizzati in questi percorsi. Sul futuro della Società dei Servizi, la cui situazione è complessa, stiamo attenti a non dare false promesse, né ai lavoratori, né agli enti locali. In merito agli impianti a fune, ci auguriamo che lo studio della Deloitte arrivi finalmente all'attenzione della Commissione perché ci sono due elementi fondamentali che occorre approfondire: l'evoluzione del mercato e il target di clientela e la conformazione societaria, per permettere a queste strutture di lavorare in maniera più efficiente, con una programmazione dei finanziamenti e delle opere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA