Sanità, Lega Vda chiede estensione indennità a oss

Il gruppo Lega Vda ha depositato un emendamento alla proposta di legge del marzo 2023 sull'indennità di attrattività, di cui è il primo firmatario Claudio Restano (gruppo Misto). La modifica prevede l'estensione della misura anche agli operatori socio sanitari. L'emendamento è stato depositato ora perché è stata individuata la copertura finanziaria, che deriva dai fondi stanziati per l'indennità a medici e infermieri per il 2023/2024.

"Prima di attrarre personale, è necessario evitare di far scappare chi lavora nella nostra regione, è una norma di dignità", ha detto il capogruppo, Andrea Manfrin. Non ci sono "figure sanitarie di serie A e serie B", ha fatto eco il consigliere Erik Lavy. Spiega Paolo Sammaritani: "Da subito abbiamo detto che era necessario evitare figli e figliastri, la questione non è solo economica ma anche di equità di trattamento". La misura potrebbe "interessare circa 200 operatori socio sanitari", concludono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA