Reclutamento segretari enti locali, ok commissione a legge

Le Commissioni "Istituzioni e autonomia" e "Affari generali" del Consiglio Valle hanno espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi di minoranza - sul disegno di legge che contiene nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

L'iniziativa legislativa si compone di dieci articoli che "innovano le modalità di reclutamento e di conferimento degli incarichi dei segretari degli enti locali". Del testo sono relatori Corrado Jordan (Av-VdAU) e Antonino Malacrinò (Fp-Pd).

"Contestualmente al parere - specificano i presidenti delle commissioni, Erik Lavevaz (UV) e Antonino Malacrinò - sono stati esaminati alcuni emendamenti che recepiscono una serie di osservazioni formulate dal Consiglio permanente degli enti locali e che saranno depositati direttamente in Aula durante la discussione in Consiglio. Si tratta in particolare della questione della definizione del numero dei posti da mettere a concorso, a salvaguardia di futuri cambiamenti del numero delle sedi di segreteria, ma anche della questione della lingua inglese, oltre che di alcune prerogative da tenere in considerazione per chi ha già maturato esperienza nel ruolo messo a concorso".

