Trasporto pubblico, in commissione parere favorevole al ddl

La quarta commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole a maggioranza - cinque voti a favore (Uv, Av-Vdau, Fp-Pd, Pla, Pcp) e due astensioni (Lega Vda) -, su un disegno di legge che modifica le norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea (legge regionale 29/1997).

Il testo, presentato dalla giunta regionale il 16 ottobre e di cui è relatore il consigliere Corrado Jordan, si compone di tre articoli volti ad ampliare il campo delle agevolazioni tariffarie introducendo titoli di viaggio forfetari anche per il trasporto su gomma locale.

"Nella riunione di oggi - dice il presidente della quarta commissione, Roberto Rosaire (Uv) -, prima di procedere all'approvazione, abbiamo audito i rappresentanti del consiglio degli studenti dell'Univda, delle associazioni dei consumatori e dei Pendolari stanchi, che hanno accolto con favore il provvedimento. Con questo disegno di legge, che sarà portato all'attenzione del prossimo Consiglio di inizio novembre, gli abbonamenti saranno estesi a tutti i cittadini (ora quelli agevolati sono rivolti solo a studenti e over 65) e le agevolazioni potranno essere cumulabili con il 'bonus trasporti' dello Stato".

"Una misura che, in concomitanza con l'interruzione del servizio ferroviario tra Aosta e Ivrea per la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta, va nella direzione - sottolinea Rosaire - di continuare a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e la riduzione del traffico veicolare privato, anche con l'obiettivo di rendere sempre più 'Fossil fuel free' la Valle d'Aosta. Ringrazio i commissari per il lavoro svolto nell'esame di questo importante provvedimento".





