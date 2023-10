La Valle d'Aosta punta a ospitare il Giro d'Italia nel 2025

Riportare il Giro d'Italia in Valle d'Aosta nel 2025. E' l'obiettivo della Regione e lo ha spiegato in Consiglio l'assessore a Turismo e Sport, Giulio Grosjacques.

"Dopo ulteriori interlocuzioni in occasione della presentazione del Giro d'Italia 2024 avvenuta a Trento il 13 ottobre e alla quale erano presenti i miei collaboratori, l'amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino, si è preso l'impegno di continuare a lavorare in sinergia con la nostra amministrazione per riportare il Giro d'Italia in Valle d'Aosta già nel 2025", ha detto Grosjacques. Bellino ha inoltre inviato una lettera a Grosjacques: "Comprendo e condivido il dispiacere per il mancato passaggio del Giro d'Italia 2024 nel vostro territorio. Trovo altrettanto comprensibile la reazione dei valdostani, che dopo i fatti della 13/a tappa della Corsa Rosa 2023, avrebbero voluto vedere il passaggio dei corridori nella propria regione. Come condiviso e approfondito insieme, quanto successo è stato il risultato di una serie di situazioni non programmate né volute, che ci hanno impedito di risolvere la situazione nell'immediato e trovare una soluzione migliore già nel 2024", si legge nella lettera.

Bellino chiarisce poi il perché non è stata prevista alcuna tappa per il 2024 in Valle d'Aosta: "Un'organizzazione complessa come la nostra ha la necessità di programmare con grande anticipo le attività e nel momento in cui sono iniziate le nostre interlocuzioni il Giro d'Italia era già stato in larga parte definito, e stante la Grande partenza dal Piemonte in direzione Sud, non si è potuto inserire una tappa nella vostra regione". Inoltre, Bellino prospetta "una grande possibilità" e spiega: "Stiamo definendo il percorso dell'edizione 2024 del Giro Next Gen, che porta ogni anno sul territorio italiano le più grandi promesse del ciclismo under 23" e "vorrei approfondire con voi la possibilità di organizzare la Grande partenza di questo evento figlio del Giro d'Italia dalla Valle d'Aosta con una o più tappe".



