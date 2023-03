Assemblea si apre con ricordo De Vecchi e Meroi

Il Consiglio Valle si è aperto con il cordoglio per la morte di Roberto De Vecchi, sindaco di Aosta dal 1972 al 1975, e di Silvano Meroi, ex responsabile della Protezione civile valdostana e presidente del Traforo del Gran San Bernardo, entrambi scomparsi il 15 marzo scorso.

A commemorarli sono stati i Presidenti del Consiglio, Alberto Bertin, e della Regione, Renzo Testolin, che hanno parlato di "due personalità che, nella diversità dei ruoli ricoperti, hanno dato un contributo fondamentale alla comunità valdostana". La memoria di Silvano Meroi è stata evocata anche dal Vicecapogruppo di Av-VdAU, Corrado Jordan, dal capogruppo dell'Uv, Aurelio Marguerettaz, dal vicecapogruppo della Lega VdA, Stefano Aggravi, dalla Vicecapogruppo di Pcp, Chiara Minelli, e dal capogruppo di Pour l'Autonomie, Augusto Rollandin, che lo hanno ricordato "come un uomo umile e generoso, dotato di una profonda umanità, aperto, disponibile e all'ascolto, capace di risolvere i problemi nell'immediato". Il capogruppo di Fp-Pd, Paolo Cretier, ha evidenziato le capacità di Roberto De Vecchi, "uomo profondamente impegnato nel sociale e sui temi della famiglia".