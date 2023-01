Marzi, crediamo in rilancio progetto politico

"Nel corso di questi mesi abbiamo spesso sentito parlare di questioni politiche inerenti la destra, piuttosto che, la sinistra con le conseguenti, eventuali, relazioni politiche nazionali. Ma il Governo Lavevaz era in realtà un progetto politico comune tra la Regione e il Capoluogo regionale che aveva un nucleo autonomista coeso e forte e la presenza centrale dell'Union valdotaine. Oggi questo progetto politico, con le dimissioni del Presidente Lavevaz, vede un momento di arresto. La Stella Alpina, nel suo ruolo di movimento politico autonomista e di centro, ancora oggi crede questo progetto abbia la possibilità di essere rilanciato e rafforzato. Se sostituito, non sarà per progetti o opportunità più elevati ma per una legittima volontà di cambio politico che osserveremo con l'attenzione dovuta". Lo ha detto Carlo Marzi (Stella alpina) durante il dibattito in aula sulle dimissioni del presidente della Regione.