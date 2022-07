A Chamois torna appuntamento con Musicabilmente

Torna l'appuntamento con "MusicAbilmente", rassegna giunta alla settima edizione e dedicata ai gruppi formati da musicisti e attori con e senza disabilità. L'evento si svolgerà terrà domenica 17 luglio nella piazza di Chamois ed è organizzato dall'Associazione "Insieme a Chamois" con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune di Chamois.

Non si tratta solo di musica - spiegano i promotori dell'iniziativa - ma è anche un'occasione di incontro e di riflessione: a tutti i musicisti il Festival consente, infatti, di vivere un'esperienza intensamente formativa, mentre per i loro educatori e docenti è un momento di confronto sulle buone prassi, su approcci e metodologie applicate e sui risultati conseguiti; infine per il pubblico rappresenta un'opportunità di avvicinamento e partecipazione a una realtà tanto intensa quanto delicata e sensibile, che non sempre si riesce ad apprezzare così da vicino.

La rassegna si aprirà alle 15 con l'esibizione dei "Fulmini in linea retta" di Aosta; alle 16 sarà la volta de "La voce dell'afasia" di Torino, per concludere con "Smash All" (Torino) alle 17.