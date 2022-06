Lavevaz, maggioranza c'è e lo ha dimostrato

"Non ha senso una discussione politica in aula. Il dibattito che hanno fatto i movimenti in questi ultimi due mesi era volto a esplorare la possibilità di allargare una maggioranza che c'è e che ha dimostrato di esserci con l'approvazione di una serie di provvedimenti importanti sia da parte del Governo che del Consiglio regionale, a conferma che le illazioni di immobilismo sono fantasie che i valdostani sono in grado di valutare". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in merito all'evoluzione della crisi politica in Regione.

"Prendo atto con stupore della mancanza di volontà di discutere su questo argomento - ha replicato Pierluigi Marquis (Forza Italia) - che il suo gruppo riteneva fosse una priorità. Credevamo che anche quest'aula avesse diritto a delle spiegazioni dopo tutte le notizie politiche lette e ascoltate negli ultimi tempi: la mancanza di dibattito è inopportuna non solo per il Consiglio ma soprattutto per i valdostani". Per Andrea Manfrin (Lega Vda) "la chiarezza dovrebbe essere alla base di ogni scelta, sia per il futuro sia per affrontare meglio il presente: il dibattito sarebbe stato opportuno anche per capire a che punto sia la crisi e come si è sviluppato il confronto in questi ultimi mesi".

Secondo Erika Guichardaz (Pcp) "sono scandalose le dichiarazioni per cui 'ha prevalso il bene di un movimento a discapito di una situazione più accomodante per chi sta governando' quando sarebbe invece importante pensare al bene dei valdostani e non solo a quello dei partiti, che fino a ieri nemmeno volevano essere coinvolti. I grandi assenti in questi mesi sono stati i programmi, tanto che andare a destra o sinistra era perfettamente identico: sotto questo punto di vista una spiegazione andrebbe data e si aspetta con ansia che l'interim all'Assessorato dell'ambiente finisca e che in quinta Commissione si nomini finalmente un Presidente".