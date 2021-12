Sanità, primo sì a indennità regionale medici-infermieri

Primo sì alla "indennità di attrattività regionale" destinata a dirigenza medica e personale infermieristico in servizio in Valle d'Aosta. Il Consiglio Valle ha approvato l'articolo 17 del disegno di legge di stabilità 2022-2024 che introduce tale misura che punta a contrastare i problemi di carenza di personale sanitario. Il via libera è arrivato nonostante la richiesta, arrivata dall'opposizione, di voto segreto: dall'urna sono usciti 20 sì (uno in più rispetto ai consiglieri di maggioranza), 3 no e 12 astensioni. Sempre con voto segreto sono stati bocciati due emendamenti delle minoranze che puntavano all'allargamento della platea dei soggetti destinatari dell'indennità: "E' vero che ci sono diverse criticità, ma in questo momento l'urgenza è su medici e infermieri" ha sottolineato il presidente della Regione Erik Lavevaz. Per il varo definitivo della misura bisognerà attendere il voto complessivo del disegno di legge di stabilità, previsto entro questa sera.