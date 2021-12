Pcp accusa, silenzio vergognoso della maggioranza

"Un silenzio vergognoso: la maggioranza e la Giunta hanno deciso di non intervenire sugli emendamenti al Documento di economia e finanza regionale presentati dalle Consigliere di Progetto Civico Progressista e discussi in Aula consiliare". E' quanto dichiarano in una nota le Consigliere di Pcp Erika Guichardaz e Chiara Minelli, che aggiungono: "Bocciano gli emendamenti senza neanche argomentare, bocciano anche emendamenti che ricopiano tali e quali punti del Programma di Legislatura concordati ad ottobre 2020. Un atteggiamento arrogante, vergognoso e irrispettoso che ben indica l'incapacità di confronto che caratterizza l'attuale maggioranza e che non è del resto nuovo. Già mesi fa abbiamo assistito alla Grand Place di Pollein e altrove a scene di mutismo stupefacenti e al rifiuto sistematico di confronto e di verifica sui metodi, contenuti e punti programmatici". "Tutto questo - concludono - non ha niente vedere con il confronto democratico".