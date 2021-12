Bilancio, pioggia di emendamenti e ordini del giorno

Pioggia di proposte di modifiche sul bilancio regionale, la cui discussione è iniziata in Consiglio Valle stamattina. In totale sono stati depositati 85 emendamenti e 49 ordini del giorno, non tutti presentati dalle opposizioni.

In particolare: sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) ci sono 48 emendamenti, di cui 14 della seconda Commissione, 23 del gruppo Progetto Civico Progressista oltre a 8 sub-emendamenti, 3 del consigliere del Gruppo Misto Mauro Baccega.

Sulla legge di stabilità sono stati presentati 28 emendamenti, di cui 7 del Presidente della Regione, 3 dell'Assessore alla sanità, 1 dell'assessore alla sanità unitamente ai gruppi Lega Vallée d'Aoste e Pour l'Autonomie, 2 dell'assessore all'Agricoltura con il gruppo PlA oltre a 1 sub-emandamento di PlA e Lega VdA, 2 della Lega VdA, 3 congiunti tra Lega VdA, PlA e Baccega, 7 di PlA e 2 di PCP.

Sulle disposizioni collegate sono gli 9 emendamenti proposti, di cui 3 della seconda Commissione, 2 del Presidente della Regione, 1 dell'assessore alla sanità, 3 della Lega VdA.

Gli ordini del giorno depositati risultano ad ora 49, di cui 33 della Lega VdA, 15 di PlA e 1 di PCP.