La Costituzione "fornisce strumenti a chi come me ha scelto l'impegno politico, a chi si dedica all'impresa, alla produzione, alla ricerca. alla sport, delinea un patrimonio di valori comuni, di principi, di diritti, di doveri in cui tutti ci riconosciamo e all'interno del quale le differenti posizioni devono trovare sempre terreno comune di confronto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno sul premierato alla Camera.



