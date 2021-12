Università: aperte le iscrizioni a Nuove idee per l'Europa

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - C'è tempo fino alle 12 di giovedì 16 dicembre 2021 per partecipare al progetto "Nuove idee per l'Europa" proposto ai giovani valdostani per renderli parte attiva del processo di riflessione sull'avvenire dell'Unione europea, fornendo loro una cornice all'interno della quale confrontarsi.

L'iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio Valle, l'Assessorato regionale degli affari europei tramite Europe Direct Vallée d'Aoste e l'Università della Valle d'Aosta, si terrà in due giornate, sabato 18 dicembre 2021 e martedì 11 gennaio 2022, durante le quali i giovani potranno dialogare tra loro e con esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni europee che garantiranno l'adeguato apporto di strumenti conoscitivi nell'elaborazione delle loro idee. Le idee sviluppate saranno poi caricate sulla piattaforma digitale interattiva messa a disposizione dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e ulteriormente valorizzate a livello regionale, in sede istituzionale.

A partire da alcune delle peculiarità della realtà valdostana suscettibili di acquisire rilevanza nel contesto europeo, sono tre i temi individuati: il futuro della realtà alpina in Europa, il pluralismo linguistico nello spazio europeo, la regolamentazione e la geopolitica dell'acqua.

L'iniziativa è rivolta a tutti i giovani valdostani, e in particolare agli studenti universitari, sia quelli che frequentano l'UniVdA sia quelli che sono iscritti a università al di fuori del territorio regionale: per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://www.univda.it/eventi-univda/nuove-idee-per-leuropa. I posti disponibili sono 28. Le adesioni saranno raccolte in ordine cronologico di presentazione. (ANSA).