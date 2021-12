Consiglio Valle chiede Iva agevolata per pellet

Portare all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni la proposta di ripristinare l'Iva agevolata al 10 per cento per il pellet. E' l'impegno contenuto in una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Valle. La mozione, presentata dal gruppo Lega VdA ed emendata in aula su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy, punta a "consentire un buon risparmio alle famiglie che risiedono in aeree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno".

Il consigliere leghista Christian Ganis ha evidenziato che "sarebbe importante prevedere sia un sostegno a favore delle famiglie che utilizzano questo tipo di combustibile, sia sensibilizzare il Governo nazionale affinché l'Iva di questo prodotto sia ridotta dal 22 al 10 per cento". Per quanto riguarda interventi di tipo regionale, l'assessore Bertschy ha invitato a "lasciare ai gruppi politici il lavoro che è già in corso sul bilancio per la definizione degli impegni di tipo finanziario. Possiamo fare degli interventi puntuali sulle questioni su cui vogliamo lavorare per dare sostegno alle famiglie e alle imprese".