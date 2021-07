Barmasse, entro autunno nuova struttura Epidemiologia in Usl

"La Giunta regionale ha ribadito l'urgenza dell'istituzione della struttura di epidemiologia.

L'Usl dovrà procedere a dare applicazione a quanto previsto non appena ricostituita la Direzione strategica e comunque entro l'autunno prossimo. Nel frattempo è stato dato come obiettivo trasversale a tutte le Strutture complesse del Dipartimento di prevenzione, la redazione di uno studio di fattibilità che descriva le caratteristiche e le dotazioni della Struttura di epidemiologia". Lo ha detto l'assessore Roberto Barmasse rispondendo ad un'interrogazione della Lega Vda.

"È necessario costruire una struttura solida e autorevole, con personale assegnato in via esclusiva e con competenze specifiche, con una logistica definita e risorse certe dal punto di vista economico e degli investimenti tecnologici.

L'esperienza della pandemia ha dimostrato quanto sia indispensabile avere una dotazione tecnologica avanzata: l'Usl ha quindi già iniziato la ricerca sul mercato di un sistema gestionale informatizzato dedicato alla prevenzione, capace di condividere informazioni e dati, effettuare elaborazioni statistiche, in grado di interagire con altri sistemi gestionali" ha proseguito Barmasse.

"Rispetto all'aggiornamento del 15 giugno - ha replicato Stefano Aggravi (Lega Vda ) - oggi disponiamo di due nuovi elementi: uno favorevole, ovvero lo studio di fattibilità, l'altro critico, rappresentato dalla mancanza di una leadership stabile dell'Usl.

Continueremo a seguire la questione e, purtroppo, anche in base alla risposta a questa interrogazione, penso che dovremo riaggiornarci a fine anno".