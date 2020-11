Covid: Pour autonomie, su sci far valere prerogative Vda

"Vista l'importanza che il settore dello sci riveste per l'economia valdostana siamo convinti che la nostra Regione autonoma debba far valere le proprie prerogative e lavorare per la riapertura prima delle festività natalizie". E' quanto dichiarano i consiglieri regionali del gruppo Pour l'autonomie.

"Siamo consapevoli - proseguono - che tutti gli operatori turistici dovranno attenersi ai protocolli approvati dal Comitato tecnico sanitario: con lo stesso fine di tutela della salute proponiamo di effettuare tamponi a tutti coloro che vorranno recarsi in vacanza in Valle d'Aosta, a garanzia e a tutela di tutti i valdostani e dei nostri turisti".

Secondo il gruppo di Pour l'autonomie "non possiamo permetterci di bloccare il nostro turismo in questo periodo e siamo consapevoli del doppio risvolto del problema: da una parte, vi è la percezione degli effetti che questa chiusura potrebbe avere sugli imprenditori turistici e sui dipendenti stagionali valdostani; dall'altra, dobbiamo però garantire la tutela alla salute dei valdostani senza vanificare gli importanti passi compiuti grazie ai numerosi sforzi fatti fin qui".