Covid:Vda Unie, turismo invernale si concilia con sicurezza

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - "Siamo assolutamente consapevoli e convinti che il turismo invernale si concili con le esigenze di distanziamento sociale, le necessarie e opportune precauzioni.

L'applicazione dei protocolli che sono stati elaborati, possono permettere lo svolgimento, in sicurezza, di attività che sono praticate all'aperto e per le quali, le eventuali criticità, possono essere gestite con opportune limitazioni". Lo dichiara il gruppo consigliare Vallée d'Aoste Unie. "E' indispensabile - prosegue - prevedere azioni che permettano, alla vigilia delle festività natalizie, la ripartenza dell'intero sistema regionale". Secondo Vda Unie "l'attività turistica invernale costituisce un solido fondamento dell'intera economia regionale con un indotto significativo in termini finanziari e occupazionali". Il gruppo chiede "che le istituzioni della nostra regione debbano reagire con forza al fine di definire, congiuntamente con le altre realtà regionali, modalità procedurali assolutamente in linea con l'esigenza della tutela della salute ma altrettanto compatibili con la necessità di sostenere il turismo invernale soprattutto in territori dove questo è vitale per la sopravvivenza di intere comunità".

