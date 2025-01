Cooperazione Valle d'Aosta-Alta Savoia, firmata l'intesa

E' stata firmata nella stazione Pavillon della Skyway, sopra Courmayeur, l'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio Dipartimentale dell'Alta Savoia per rafforzare la cooperazione tra le due regioni transfrontaliere. L'accordo di partenariato rafforzato. "Questa iniziativa - hanno spiegato i promotori - fa parte di un desiderio comune di sviluppare progetti transfrontalieri in vari settori, come la gioventù, l'istruzione e la cultura".

"Con la firma di oggi - ha detto Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta - rafforziamo la vicinanza tra le due comunità e la stretta collaborazione tra le istituzioni in vari campi, in particolare quelli dello sviluppo del turismo in un contesto globale di cambiamento climatico, della cultura, del patrimonio storico e delle relazioni culturali e istituzionali e dello sviluppo del Francofonia che può trovare nuovo slancio in questo collegamento. Siamo infatti fermamente convinti che la nostra regione transfrontaliera e bilingue e il dipartimento dell'Alta Savoia, al quale abbiamo radici storiche e culturali, possano svolgere, come previsto dal Trattato del Quirinale, un ruolo fondamentale nel rafforzamento delle relazioni tra loro Francia e Italia". Alla cerimonia era presente anche l'assessore regionale agli affari europei, Luciano Caveri. "Abbiamo legami storici con la Valle d'Aosta - ha aggiunto Martial Saddier, presidente del consiglio dipartimentale dell'Alta Savoia - in termini di cultura, patrimonio e caratteristiche del nostro territorio. Per noi è importante riaffermare la nostra volontà di ravvivare in modo solenne questo legame e di preparare il futuro mettendo i giovani al centro del progetto per le generazioni future".



