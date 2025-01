Caveri, 'solidi legami tra Valle d'Aosta e Alta Savoia'

"Si può immaginare la cooperazione transfrontaliera come una sorta di matrioska. Le bambole più grandi contengono quelle più piccole. Oggi la più grande è la macro regione alpina, poi c'è anche quella parte del trattato del Quirinale che si occupa di cooperazione, poi abbiamo Alcotra e infine c'è l'idea di stipulare accordi più specifici, come quello con Alta Savoia e a cui ne seguiranno altri, con l'obiettivo di avere momenti di dettaglio che non siano necessariamente legati a fondi comunitari. Accordi che possono consentirci di avere dei settori, dal cambiamento climatico alla scuola e all'università, che possono essere trattati con 'matrioske' più piccole e anche grazie ad una vecchia frequentazione tra i territori come quello dell'Alta Savoia con il quale abbiamo solidi legami". Lo ha detto l'assessore regionale agli affari europei, Luciano Caveri, a margine della firma dell'accorso di cooperazione tra la Valle d'Aosta e l'Alta Savoia a Courmayeur.



