Stop a fornitura gas, riattivate tutte le utenze

"Nelle prime ore di oggi è stata terminata la riattivazione di tutte le forniture gas nei comuni della Media Valle improvvisamente interrotte dall'emergenza provocata da un guasto sulla rete nazionale di trasporto del gas gestita da una società estranea a Italgas". Lo comunica la stessa Italgas in una nota.

Il grande dispiegamento di forze disposto dalla società, con oltre 40 tecnici al lavoro da ieri nei territori di Fénis, Nus, Chambave, Pontey e Verrayes - si legge - ha permesso di riattivare le 2.100 utenze in tempi rapidi. Oggi e per tutto il weekend è comunque prevista la presenza di un presidio Italgas sul territorio così da poter gestire le eventuali mancate riaperture dei misuratori dovute all'assenza degli utenti finali".



