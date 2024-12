Guasto alla rete del metano, venerdì scuole chiuse a Fénis e Nus

Scuole chiuse domani e seconda notte senza riscaldamento e acqua calda per centinaia di famiglie a Nus e Fénis: sono le conseguenze del guasto alla rete nazionale di distribuzione del gas naturale gestita da Snam avvenuto ieri sera in media valle. La situazione è migliore negli altri tre comuni coinvolti: a Chambave e Pontey i tecnici Italgas - riferiscono gli amministratori locali - prevedono di ripristinare l'erogazione entro le 22 di oggi, mentre a Verrayes l'emergenza è già rientrata.

"Entro domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità. I tecnici stanno riattivando le utenze, sono 606 in totale. Immaginiamo che oltre 400 di queste rimarranno senza gas fino a domani", spiega il sindaco di Nus, Camillo Rosset, che poco fa ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici per domani.

A Fénis "siamo ancora per metà bloccati. Le utenze in totale sono in totale 739. Le scuole oggi sono rimaste aperte, c'erano 21 gradi grazie al cappotto che abbiamo realizzato l'anno scorso. Domani dovranno essere chiuse, non essendo assicurata l'erogazione del metano. Abbiamo attivato all'area Tzanté de Bouva uno spazio riscaldato con brandine e bevande calde per chi avesse necessità", spiega il primo cittadino, Mattia Nicoletta.

A Chambave "è in corso il ripristino dell'erogazione del gas nelle scuole, che domani dovrebbero aprire. Man mano stanno procedendo su tutto il territorio. La previsione di Italgas è di concludere gli interventi nelle 284 utenze entro le 22 di oggi", dice il sindaco Marco Vesan. La situazione è già sta risolta a Verrayes, dove erano un centinaio le utenze coinvolte.

A Pontey "la microcomunità per anziani è al caldo, come le scuole, che domani riapriranno dopo la chiusura di oggi. Gli interventi per ripristinare le 286 utenze sono circa a metà e Italgas stima di concluderli entro le 22. Abbiamo scaldato la stanza del Consiglio comunale - la sede del municipio è alimentata da una pompa di calore - per chi avesse necessità, ma nessuno al momento ne ha avuto bisogno", dice il sindaco, Leo Martinet.



