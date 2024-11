Sciopero generale, stop di tre ore nel trasporto pubblico

Anche la Filt Cgil Valle d'Aosta aderisce allo sciopero generale di venerdì 29 novembre indetto da Cgil e Uil. "La Commissione di garanzia - ricorda Cristina Marchiaro, segretaria generale della categoria dei trasporti della Cgil Vda - ha escluso dallo sciopero i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato e precettato quelli del trasporto pubblico locale, che nella nostra regione incroceranno le braccia dalle ore 9 alle 12. In tutti gli altri settori - Autostrade e trafori, Anas, funivie - si sciopererà per l'intera giornata di lavoro nel rispetto degli accordi attuativi e delle provvisorie regolamentazioni di cui alla Legge 146/90 e come da prassi consolidata".

"Tra le motivazioni - afferma Marchiaro - vi sono i mancati rinnovi contrattuali e i tagli ai servizi pubblici. Vogliamo evitare il declino di un settore, che rischia di non avere più un trasporto pubblico a disposizione dei cittadini. Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo assistito alla riduzione dei servizi, al peggioramento delle condizioni lavorative e all'aumento delle aggressioni al personale frontline".



