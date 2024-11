Domus Pacis, "sciopero generale nulla ha a che fare con noi"

Dopo l'annuncio della Fp Cgil di un presidio presso la Domus Pacis di Donnas in occasione dello sciopero generale di domani, venerdì 29 novembre, interviene con una nota il gruppo La Villa, a cui fa capo la residenza protetta della bassa valle e di cui Edos srl è una controllata. Lo sciopero, si legge "è stato indetto con le motivazioni di 'cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici, investire nelle politiche industriali', motivazioni che nulla hanno a che vedere con la realtà di Rp Domus Pacis".

"Apprendiamo dalla stampa locale come" - scrive il gruppo La Villa - "sia stata individuata come luogo di manifestazione la Rp Domus Pacis, facente capo al gruppo Edos srl 'dove - si legge - c'è una forte tensione', a detta della Fp Cgil. Peccato che la scrivente apprende ora e dai media locali come nella propria unità produttiva vi siano forti tensioni, non preannunciate da alcuna richiesta sindacale di incontro o confronto".

Riguardo al "contratto collettivo nazionale istituzioni socio assistenziali Uneba scaduto da quasi due anni" Edos "non è in alcun modo parte attiva". Tuttavia "tenendo conto del protrarsi delle trattative e del mancato adeguamento delle retribuzioni del personale, da luglio 2024 sono stati riconosciuti a tutto il personale della struttura buoni pasto per ogni giornata lavorata".

Inoltre è stata prevista "l'erogazione di un premio in denaro che può giungere fino a 1.500 euro al personale in forza che segnala un candidato che sia poi successivamente assunto dalla struttura. Vero è che vi è una difficoltà diffusa e crescente, che perdura oramai da anni, nella ricerca di personale socio sanitario". In aggiunta è stato istituito "un punto d'ascolto bisettimanale a cura del dipartimento risorse umane e da novembre anche con la direzione generale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA