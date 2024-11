Neve e vento forte in arrivo, allerta gialla in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì, segnalando su tutto il territorio regionale vento forte e nevicate.

In particolare sono attese oggi "nevicate oltre 1.800 - 1600 metri, domani deboli nevicate in calo a 1.200 metri, massimo 25-30 centimetri a 1.800 metri" sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera, "meno altrove. Oggi e domani vento forte in montagna con foehn nelle valli".

Inoltre "gli eventuali singoli eventi valanghivi in grado di produrre effetti sul territorio antropizzato sono, di norma, individuabili solo a livello locale pertanto esulano dalla capacità di previsione. Non si escludono singoli eventi valanghivi anche di medie dimensioni a livello locale".

In dettaglio, in bassa valle sono attese precipitazioni deboli, nella vallata centrale e nelle vallate del Gran Paradiso di intensità "debole localmente moderata" e sulla dorsale di confine - dalla Valgrisenche a Cervinia passando per Courmayeur e il colle del Gran Bernardo - "debole localmente forte".

La quota neve domani è prevista tra 1.200 e 1.400 metri di quota, lo zero termico tra 1.600 e 1.800 metri.

Per giovedì l'ufficio meteo regionale prevede "nevicate dalla tarda mattina, abbondanti nel settore nord-occidentale, in attenuazione in serata" con "temperature in calo", con lo zero termico tra 500 e 600 metri di quota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA