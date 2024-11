Da mercoledì si scia sulle piste di Cervinia

Da domani, mercoledì 20 novembre, a Cervinia apriranno al pubblico le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini, con le relative piste adiacenti, che vanno ad aggiungersi alla parte alta del Ventina innevata e a disposizione degli sciatori già da una settimana.

Nei giorni scorsi infatti sole e temperatura mite di giorno, forte escursione termica e colonnina di mercurio qualche grado sotto lo zero di notte, hanno permesso alla società Cervino spa di mettere in funzione l'impianto di innevamento programmato e preparare i pendii.

Si ampliano quindi le possibilità per gli appassionati della neve, che dalla fine di ottobre hanno potuto approfittare delle piste più in alta quota aperte a cavallo tra Svizzera e Italia.

Da domani entra così in vigore lo skipass italiano, al costo di 55 euro, che permetterà di sciare solo sulle piste di Breuil-Cervinia. È invece necessario il giornaliero internazionale per usufruire degli impianti di risalita di Zermatt (Svizzera).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA