Regione Vda, contributi per maltempo decisi da un accordo

In merito alla quantificazione dei contributi del Ministero del Turismo destinati alle imprese danneggiate dal maltempo dello scorso giugno, la Regione Valle d'Aosta ribadisce che "la quota di 15 milioni di euro prevista per la Valle d'Aosta e il Piemonte deriva da un accordo raggiunto mercoledì 16 ottobre". "L'ammontare del contributo, di cui si attende la pubblicazione del decreto, è il frutto di un percorso di mediazione - prosegue la nota - che ha tenuto conto anche delle esigenze della Regione Piemonte che ha condiviso il principio di inserire tra le voci oggetto di contributo anche quelle dei ristori per mancati introiti, che si aggiungono ai rimborsi per i danni subiti. Di entrambe le tipologie di aiuti beneficeranno pertanto le aziende sia valdostane che piemontesi" Infine "si ricorda che, all'indomani dell'alluvione, l'importo prospettato alla sola Valle d'Aosta era di 10 milioni di euro, successivamente era stato comunicato che anche il Piemonte avrebbe beneficiato di una quota parte: una richiesta congiunta degli assessori al turismo delle sue Regioni ha poi ottenuto l'aumento a 15 milioni delle risorse disponibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA