Ue, risorse per 4 milioni per le alluvioni in Valle d'Aosta

La Commissione propone un aiuto finanziario di 116 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue) per aiutare la Germania e l'Italia a far fronte alle conseguenze delle gravi inondazioni che hanno colpito questi Paesi nel maggio e giugno 2024.

La proposta di finanziamento fa seguito alle richieste di assistenza del Fondo da parte dei Paesi interessati, che hanno presentato alla Commissione le valutazioni dei danni, comprese le stime dei danni subiti. La proposta di finanziamento della Commissione si basa quindi su queste valutazioni e sulle soglie specifiche stabilite dal regolamento. Di conseguenza, il pacchetto di aiuti sarebbe il seguente: 112,07 milioni di euro per la Germania a seguito dei danni causati dalle inondazioni negli Stati della Baviera e del Baden-Württemberg alla fine di maggio 2024; e 3,96 milioni di euro per l'Italia per sostenere gli sforzi di recupero a seguito delle inondazioni nella regione Valle d'Aosta nel giugno 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA